Ünlü şarkıcı "Artık kadın gibi hissetmiyorum" dedi

Romanyalı pop yıldızı Andreea Balan “Despre femeie” adlı programda en zor yaşam deneyimlerini ilk kez açıkladı. 41 yaşındaki sanatçı, sahnedeki enerjisi ve pozitif imajının arkasında yıllarca süren acı, kayıplar ve kişisel dönüşüm süreçlerinin bulunduğunu anlattı. “Kendimi yaşımın ötesinde, en az 10 yıl daha genç ve enerjik hissediyorum. Bu yüzden yaşımı telaffuz etmekten hoşlanmam,” diyen Balan, hayatın her evresini dolu dolu yaşamak istediğini belirtti.

DOĞUM KOMPLİKASYONU VE YAŞAM MÜCADELESİ

Balan’ın hayatındaki en güçlü darbe, ikinci çocuğunu doğurduğu sırada yaşadığı ciddi sağlık sorunu oldu. Sezaryen sonrası gelişen amniyotik emboli nedeniyle kalbi durdu. Sanatçı, “Kalp durması kalpten değil, rahimdeki sıvının kan yoluyla kalbe ulaşmasından kaynaklandı.

80.000 doğumdan birinde görülen bir durumdu ve doktorlar sayesinde hayatta kaldım,” ifadelerini kullandı. Bu komplikasyon, onun bir daha çocuk sahibi olamayacağı gerçeğini de beraberinde getirdi. “Beni en çok üzen, artık çocuk sahibi olamayacak olmam ve kendimi bütün hissetmemem. Artık kadın gibi hissedemiyorum” dedi.

KENDİNİ KEŞİF SÜRECİ

Boşanmanın ardından Balan, kendine zaman ayırarak iki yıl boyunca yalnız yaşamayı tercih etti. Sabah ve akşam birer saat meditasyon yaparak ve terapi ile içsel yaralarını iyileştirerek kendini yeniden keşfetti. “Yanlış bir ilişkiye girdim ve gerçek empati eksikliğini gördüm. Bu deneyim son dersim oldu. Artık hata yapmak istemiyorum,” diyerek süreçten aldığı dersleri paylaştı.

ZORLUK, GÜÇ VE OLGUNLUK

Çocuk sahibi olamamak, Balan için hâlâ derin bir yara olsa da, yaşadığı zorluklar onu daha olgun ve güçlü bir kadına dönüştürdü. Sanatçı, deneyimlerini paylaşarak hem kendi içsel iyileşmesini sürdürdü hem de hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.