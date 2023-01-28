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Dünyaca ünlü şarkıcının evini polis bastı

Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın evine hayranlarının ihbarı üzerine polis baskına gitti. Polisin, Britney Spears'ın evine gitmesinin ardından merak edilen gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:32
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Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın evini polis bastı

Dünyaca ünlü şarkıcının evini polis bastı
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Geçtiğimiz günlerde bir restoranda çıkardığı olay ile gündeme gelen Britney Spears, hakkında şaşırtan bir olay daha yaşandı. Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın Instagram hesabını kapatmasının ardından hayranları büyük merak içine girdi ve polise haber verdi.

 

BRITNEY SPEARS'IN EVİNE POLİS GİTTİ

TMZ'de yer alan habere göre; Ventura County polisi, ihbar üzerinde Spears'in Thousand Oaks'taki evine gitti. Polis, Spears'la ilgili herhangi tehlikeli bir durum olmadığını rapor etti.

Konu üzerine Twitter hesabından açıklama yapan yıldız "Hayranlarımı çok seviyorum ama işler çığırından çıktı. Özel hayatım resmen ihlal edildi" ifadelerini kullandı.

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