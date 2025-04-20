Ünlü şarkıcı Karsu anne oldu! Oğluna verdiği isim sosyal medyanın diline düştü

Mike Schrama ile geçtiğimiz Temmuz ayında dünyaevine giren Karsu, anne olmak için gün sayıyordu. Ünlü şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu, bir etkinlik sırasında bebeğinin erkek olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isim geçtiğimiz günlerde anne olduğunu duyurdu. Karsu, 11 Nisan tarihinde ilk oğlunu dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

OĞLUNUN İSMİ OLAY OLDU

Karsu, paylaşımında “Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık” ifadelerini kullandı.

Karsu’nun oğluna verdiği isim olan "Blues", hem müzikal bir gönderme hem de anlam yüklü bir tercih olarak dikkat çekti.