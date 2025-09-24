Ünlü şarkıcı Lara hayranlarına içini döktü! Beyninde kitle tespit edilmişti

Hande Karacan
Ünlü şarkıcı Lara hayranlarına içini döktü! Beyninde kitle tespit edilmişti

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Lara sosyal medya hesabından beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Kitlenin iyi huylu olduğunu açıklayan Lara, bu kez de hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine içini döktü.

2000’li yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Lara’nın beyninde kitle tespit edilmişti. Zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini duyuran Lara’nın son hali hayranlarını korkutmuştu.

8-002.webp

''BEDENİM ZAYIFLADI AMA KALBİM HÂLÂ ÇOK GÜÇLÜ”

Lara paylaşımına; ''Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum'' notunu düşmüştü.

7y.webp

“BEYNİMDEKİ KİTLE İYİ HUYLU ÇIKTI”

Geçtiğimiz günlerde tahlil sonucunu paylaşan Lara, güzel haberi vererek şunları söylemişti; "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim."

8-001.webp

HAYRANLARINA MÜJDEYİ VERDİ

Tedavisine devam edilen ve yakında sahnelere dönebileceğinin müjdesini veren Lara, son paylaşımında sevenlerine içini döktü.

9o.webp

"HAYATIN GETİRDİKLERİNİ SABIRLA KARŞILIYORUM"

Hayatının kıymetini bildiğini belirten şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başka sen yok. Doğanın her sesinde, her çiçeğinde, her nefeste rabbimin güzelliğini hissediyorum. Biliyorum ki gerçek mutluluk dışarıda değil, içimde saklı. Kalbimde şükür oldukça, ruhumda sevgi oldukça, yolumda ışık vardır. Kendime güveniyorum, hayatın getirdiklerini sabır ve umutla karşılıyorum. Gücüm, inancımdan ve kalbimde taşıdığım sevgiden geliyor. Ben Allah'ın bana bahşettiği bu hayatın kıymetini biliyor, her anı huzurla dolduruyorum. Mutluluk benim seçimim, huzur benim yolum, güç ise içimde her daim var olan kaynaktır."

uju.webp

Son Haberler
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
Turist sayısında dikkat çeken durum, durmadan geriliyor!
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
Şahan Gökbakar adalet sistemine isyan etti! Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest…
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak
11 fabrikası olan 170 yıllık dev firma iflas etti. 4 bin 500 çalışan işsiz kalacak