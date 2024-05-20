Ünlü şarkıcı meme kanseri olduğunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı meme kanseri olduğunu açıkladı
Amerikalı şarkıcı Lisa Lisa, 21 yaşında kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu ve kemoterapi gördüğünü söyledi.

57 yaşındaki şarkıcı Lisa Lisa, 21 yaşındayken turneye çıktığı için meme kanseri teşhisini gizlediğini açıkladı.

The Tamron Hall Show'un 16 Mayıs'taki bölümünde, 80'lerin pop ikonu sağlık durumu ile ilgili korkusunu anlattı ve annesinin bile o sırada nelere katlandığını bilmediğini itiraf etti.

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Lisa, programda “O zamanlar bunun hakkında konuşmak zordu. Çok zordu, konuşacak kimse yoktu. Kimse bilmiyordu, bunu saklamam gerekiyordu, annemin haberi bile yoktu.” şeklinde konuştu.

Amerikalı şarkıcı, “Bir gün kendimi kontrol ediyordum ve 'Vay be, bu morluklar da ne?' diye düşündüm. Ben de kontrole gitmem gerektiğini söyledim ve dokuz aylık bir tur sırasında mola verdiğimde kontrole gittim ve onkologum duktal karsinom (meme kanseri tipi) olduğumu söyledi." dedi.

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Teşhis konulmasına rağmen şarkıcı hem kariyerini hem de kemoterapiyi dengede tutmaya karar verdiğini söyledi.

Lisa Lisa, “Gerçekten çok zordu. Ne yapacağımı, kiminle konuşacağımı bilmiyordum. Doktorum 'Tura çıkmamalısın' dedi ve ben de 'Çalışmam lazım çünkü ödemem gereken faturalarım var' dedim.”

Meme kanseri, cilt kanserleri dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlarda en sık görülen kanserdir.

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