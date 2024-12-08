Ünlü şarkıcı Nazan Öncel’den sevenlerini endişelendiren haber! Apar topar ameliyata alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel’den sevenlerini endişelendiren haber! Apar topar ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel kişisel sosyal medya hesabından göz ameliyatı olduğunu duyurdu.

'Gidelim Buralardan', 'Erkekler de Yanar' ve 'Gitme Kal Bu Şehirde' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla bilinen Nazan Öncel, paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.

Öncel kişisel sosyal medya hesabından sevenlerini endişelendiren bir paylaşım yaptı. Öncel, yaptığı paylaşımda göz ameliyat olduğunu takipçilerine duyurdu.

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GÖZ AMELİYATI OLDU

Usta sanatçı paylaşımında göz ameliyatı olduğunu açıkladı. Sargılı gözüyle bir fotoğrafını paylaşan sanatçının o hali hayranlarını korkuttu.

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KONSERİNİ ERTELEDİ

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Öncel, "Hayat sen plan yaparken bildiğini okurmuş. Ani bir göz ameliyatı varmış planda meğer. Affet bizi Bursa" diyerek konserini ertelediğini duyurdu.

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