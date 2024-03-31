Ünlü şarkıcı oy sırasına kendi yerine asistanını koydu

Yerel seçimlerde oy vermek için saat 13.30 sıralarında Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokuluna gelen ünlü popçu Zeynep Bastık, koridorda oy sırasının kalabalık olması nedeniyle kısa süreliğine okuldan çıktı.

Bastık'ın yerine oy kullanma sırasında asistanı bekledi. Bir süre sonra tekrar okula gelen ünlü popçu, 1244 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

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Oy verdikten sonra basına açıklamalarda bulunan Zeynep Bastık, "Oyumu kullandım gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım." ifadelerini kullandı.