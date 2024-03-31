Ünlü şarkıcı oy sırasına kendi yerine asistanını koydu

Kaynak: İHA
Ünlü şarkıcı oy sırasına kendi yerine asistanını koydu
Oyunu kullanmak için Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokuluna gelen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, oy sırasında beklemek istemeyince sıraya kendi yerine asistanını koydu. Bir süre sonra asistanının çağırmasıyla yeniden okula gelen Bastık, oyunu kullandı.

Yerel seçimlerde oy vermek için saat 13.30 sıralarında Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokuluna gelen ünlü popçu Zeynep Bastık, koridorda oy sırasının kalabalık olması nedeniyle kısa süreliğine okuldan çıktı.

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Bastık'ın yerine oy kullanma sırasında asistanı bekledi. Bir süre sonra tekrar okula gelen ünlü popçu, 1244 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

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Oy verdikten sonra basına açıklamalarda bulunan Zeynep Bastık, "Oyumu kullandım gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir şey olmayacağına göre her şey yolunda, geldim ve oyumu kullandım." ifadelerini kullandı.

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