Ünlü şarkıcı Taylor Swift gözünü kırpmadan milyonlarca dolar dağıttı

aylor Swift, ABD'deki son Eras Turu gösterileri öncesinde dansçılara, yemekçilere, kamyon şoförlerine ve diğer ekibin üyelerine büyük miktarlarda bonuslar verdi.

Kamyon şoförlerine özel olarak her birine 100.000 dolar ekstra 'tur sonu' bonusu verdi ve bu toplamda 5 milyon dolarlık bir hediye oluşturdu.

Tüm ekibine toplamda 55 milyon dolarlık bir ödeme yaptı. Tur şu ana kadar tahmini 300 milyon dolar brüt gelir elde etti.

Bu bonuslar hakkındaki haberler, Taylor'ın SoFi Stadyumu'nda ABD ayağını tamamlamadan sadece günler önce geldi. 70,240 kişilik arenadaki tüm altı gösteri de tamamen doluydu.

Pollstar'a göre, tur şu ana kadar tahmini 300 milyon dolar brüt gelir elde etti. Taylor, Mart ayında Glendale, Arizona'da konser serisine başlayarak 2018'deki Reputation Stadyum Turu'ndan bu yana ilk turuna çıktı.