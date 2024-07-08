Ünlü şarkıcı teknede dudak dudağa yakalandı

Seslendirdiği şarkılarla son birkaç yıldır krndisinden sıkça söz ettiren Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü bir süredir ilişki yaşıyor.

Sık sık beraber görüntü vermelerine rağmen ilişkileriyle ilgili net bir açıklama yapmayan ünlü çift, bu kez de tekne tatilinde objektiflere yakalandı.

Gecce'de yer alan habere göre, yoğun konser takviminde yer açan Zeynep Bastık ilk fırsatta tatile gitmeyi tercih etti.

Tütüncü ve Bastık çifti yakın dostları Bülent Şakrak, Umut Kurt, Melisa İnci, Emircan İğrek ile birlikte Cennet Koyu'nda kameralara yansıdı.

Cennet Koyu'ndaki teknede tatilin keyfini çıkaran ikili birbirini öpücüklere boğdu. Tatilde Zeynep Bastık'ın yeni yaşı da kutlandı.