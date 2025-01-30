Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: "Ona aşıktım"

Arnavutluk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Klajdi Musabelliu, "Big Brother VIP Albania 4" programında yaptığı itirafla gündem oldu. Yarışma evinde Rozana Radi ile yaptığı samimi sohbette, gençlik yıllarında ünlü şarkıcı Elvana Gjata’ya aşık olduğunu dile getirdi. Daha önce programdaki tartışmalarıyla dikkat çeken Klajdi, bu kez duygusal bir anısını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Musabelliu, kariyerinin ilk yıllarında katıldığı “Ethet e së premtes mbrëma” adlı yetenek yarışmasını hatırlatarak, o dönemde Elvana Gjata ile sık sık prova yaptıklarını ve zamanla ona karşı güçlü duygular beslediğini söyledi. "Onunla sürekli vakit geçiriyorduk, birlikte şarkı söylüyorduk ve bu süreçte ona karşı özel hisler beslemeye başladım," diyen Klajdi, gençlik dönemindeki duygularını içtenlikle anlattı.

Bu itiraf, hem yarışmadaki diğer katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Elvana Gjata'nın bu açıklamalara nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.