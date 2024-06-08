Ünlü şarkıcının eski kocası çıktı. Testislerini 323 milyon TL’ye sigortalattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey’nin eski kocası olarak tanınan Nick Cannon, magazin dünyasını şoke etti.

6 kadından 12 çocuğu olan 43 yaşındaki Cannon, erkek vücut bakımı şirketi Dr. Squatch'in testisleri için 10 milyon dolar (Yaklaşık 323 milyon TL) değerinde bir sigorta poliçesi yaptırdığını açıkladı.

Cannon'a "En Değerli Testisler" fahri unvanını veren Dr. Squatch isimli ünlü firmaya teşekkür eden ünlü isim “Soyumun devamını sağlamak için ihtiyacım olan korumayı bana sağladılar” diyerek herkesi şaşırttı.

Hem şarkıcılık hem de komedyenlik yapan Cannon daha önce verdiği röportajlarda “Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuşmuştu.

2008 yılında evlenen Mariah Carey ve Nick Cannon’un ikiz çocukları Moroccan Scott ve Monroe Nisan 2011'de dünyaya gelmişti. Çift, 2016 yılında ayrılık kararı almıştı.