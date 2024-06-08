Ünlü şarkıcının eski kocası çıktı. Testislerini 323 milyon TL’ye sigortalattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcının eski kocası çıktı. Testislerini 323 milyon TL’ye sigortalattı

6 kadından 12 çocuğu olan Amerikalı komedyen Nick Cannon’un testislerini 10 milyon dolara sigortalattığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey’nin eski kocası olarak tanınan Nick Cannon, magazin dünyasını şoke etti.

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6 kadından 12 çocuğu olan 43 yaşındaki Cannon, erkek vücut bakımı şirketi Dr. Squatch'in testisleri için 10 milyon dolar (Yaklaşık 323 milyon TL) değerinde bir sigorta poliçesi yaptırdığını açıkladı.

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Cannon'a "En Değerli Testisler" fahri unvanını veren Dr. Squatch isimli ünlü firmaya teşekkür eden ünlü isim “Soyumun devamını sağlamak için ihtiyacım olan korumayı bana sağladılar” diyerek herkesi şaşırttı.

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Hem şarkıcılık hem de komedyenlik yapan Cannon daha önce verdiği röportajlarda “Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" diye konuşmuştu.

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2008 yılında evlenen Mariah Carey ve Nick Cannon’un ikiz çocukları Moroccan Scott ve Monroe Nisan 2011'de dünyaya gelmişti. Çift, 2016 yılında ayrılık kararı almıştı.

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