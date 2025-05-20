Ünlü şarkıcının kalbine stent takıldı. Sevenlerini korkuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcının kalbine stent takıldı. Sevenlerini korkuttu

Geçen haftalarda hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Nazan Öncel sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel 8 Mayıs'ta ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Öncel sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Öncel açıklamasında, "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde kapıda karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen." dedi.

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