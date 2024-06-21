Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey’in Boston Fenway Park'ta yapılan ilk stadyum konseri şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesildi.

38 yaşındaki şarkıcının Perşembe gecesi Boston'daki Fenway Park'ta sahne alması planlanmıştı ancak kötü hava koşulları nedeniyle gösteride gecikme oldu.

Ünlü şarkıcının 20.30'da sahneye çıkması planlanıyordu ancak konser 22.30'a ertelendi.

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Yağmur durana kadar izleyiciler stat sahasından tahliye edildi. Hayranları gecikme konusunda bilgilendirmek için yapılan duyuruda “Hava koşulları nedeniyle bu geceki performansta bir gecikme olacak. Tüm taraftarlar sahadaki oturma yerlerini ve açık hava oturma kısımlarını terk etmeli ve derhal stadyum salonuna sığınmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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Havanın düzelmesinin ardından Lana Del Rey, gecenin sonunda sahneye çıktı. Şarkıcı, Quavo, Stephen Sanchez ve Mason Ramsey gibi özel konukları da sahneye davet etti.

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