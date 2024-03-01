Ünlü şarkıcının tacizci kabusu

Bir şahsın sosyal medya hesabından şarkıcı Derya Uluğ'a devamlı mesaj atıp onu taciz ettiği ifade edilmişti.

Tacizcinin attığı mesajlarda, Derya Uluğ’a aşık olduğunu, onunla evlenmek istediğini ve onunla ilişki yürütebilecek düzeyde özgüveni olduğunu söylediği öğrenildi.

​​​​​​Tacizcinin, "Ben mehdiyim. Derya Uluğ'dan ayrıl" diyerek şarkıcının sevgilisine de tehditlerde bulunduğu öğrenilirken, sanatçı tacizciye kendisini şikayet edeceğini söylese de tacizlerin aralıksız devam ettiği ortaya çıktı.

Tacizcinin, Derya Uluğ onu engellese de yeni hesaplar açarak tacize devam ettiği belirtildi. Buna göre şüpheli tacizin boyutlarını ünlü şarkıcının evinin önüne kadar gelmeye taşıdı.

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ARBEDE YAŞANDI

İddialara göre güvenlik şahsın eve girmesini engelleyince tacizci güvenliğe tehditler yağdırdı. Site güvenliği ile tacizci arasında arbede yaşandı. Derya Uluğ, olaydan haberdar olunca hemen polisi arayarak yardım istedi.

Polis olay yerine geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli serbest kaldı.

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