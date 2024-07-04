Ünlü şarkıcıya seks ticareti suçlamasıyla dava açıldı

Geçtiğimiz kasım ayında eski sevgilisi Cassanda Ventura tarafından şiddet, taciz gibi birbirinden şoke edici suçlamalarla gündemde olan Puff Daddy, o zamandan beri dünya gündeminden düşmüyor.

Sean Diddy Coms ismiyle de bilinen ünlü şarkıcı, şimdiye kadar kendisi hakkındaki suçlamaları reddetse de geçtiğimiz haftalarda Ventura'ya uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıkmış ve izleyenler şok geçirmişti.

Evlerine baskın yapılan, iddiaları reddeden, Ventura'ya uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca bir özür videosu paylaşan Combs, bir süredir sessizliğini korurken hakkında yeni bir dava haberi daha geldi.

Adria English isimli yetişkin filmleri yıldızı bir kadın, Diddy'nin yaptığı partilerde konuklarla seks yapması için kendisine para ödendiğini öne sürerek dava açtı. Davayı 3 Temmuz tarihinde açan Adria English, Combs'ta ilk kez 2004 yılında işe alındığını ve zamanla seks ticaretine yatkın hale getirildiğini öne sürüyor.