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  • Gani Müjde'nin ifadelerine eleştiri yağdı. Çocuğunu öldüren babaya tepki göstermişti.

Gani Müjde'nin ifadelerine eleştiri yağdı. Çocuğunu öldüren babaya tepki göstermişti.

Senarist Gani Müjde, sosyal medya hesabından evi terk eden eşinden intikam almak için çocuğunu öldüren şahsa tepki gösterdi. Müjde'nin "Karın gitse ne olur lan hayvan?" diyerek ağzını bozdu. Ünlü senaristin paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 17:45
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Ünlü senarist Gani Müjde'nin ifadelerine eleştiri yağdı

Gani Müjde'nin ifadelerine eleştiri yağdı. Çocuğunu öldüren babaya tepki göstermişti.
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Yönetmen ve senarist Gani Müjde, eşi evi terk ettiği için intikam almak için çocukların öldürülmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından ağzını bozduğu bir paylaşım yapan Müjde'nin sözleri de tepki çekti.

"KARIN GİTSE NE OLUR LAN HAYVAN"

Twitter hesabından paylaşım yapan Gani Müjde, "'Boşanmak isteyen karısından intikam almak için çocuğunu öldürdü' haberleri dolu ortalık. Bir baba bunu nasıl yapabilir? Karın gitse ne olur lan hayvan? Tut ki yenisini bulamadın; gider 31 ç....? İnsan öz evladına, canına kıyar mı lan? Nasıl baktın çocuğunun gözlerine?" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gani Müjde'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kadın kullanıcı, "Akıl tutulması bu paylaşım" ve "Öfkemiz ortak ama bu tweet yakışmamış" yorumları yaptı.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERİRKEN DE AĞZINI BOZDU

Paylaşımından dolayı tepki çeken Gani Müjde, eleştire cevap verirken bir kez daha ağzını bozarak "Terkedilen erkeklerin karılarını ve çocuklarını öldürmeye iten sebeplerin başında 'Fallus kompleksi' olduğunu bilmeyenler üslubumla ilgili duyar kasmasınlar. Biri 'adam cinnet geçirdiyse ne yapsın?' yazmış. Cinnetine s...yım. İnsan karısına kızıp kendi çocuğunu boğar mı lan?" dedi.

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Sare
2.02.2023 18:21
Bu tür şiddet,cinayet işleyen erkeklerin vicdansız ve sapık olduklarını düşünüyorum,çocukta başka bir muamelede otopside çıkabilir eğer açıklanırsa çocuğu öldürme nedeni sadece intikammı araştırılsın  
 
Tozanlı
2.02.2023 17:58
Belki birilerı bu ucuzluklara alışmış olabilir, ucuzluğa yakınsa !Az bile söylemiş insan evladına kıyarmı ? Gòzlerine bakabilmiş mi ? Daha doğrusu insan insana nasıl kıyar!!Karısı niye gitmiş sorular  
 
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