Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Haziran ayı enflasyonunun %3 olması halinde emeklilere %18.70 oranında enflasyon farkı ve refah payı verileceğini söyledi.

Emekliler, her ay enflasyon verilerine göre zam alıyorlar. Bu zam oranı, enflasyon farkının da eklenmesiyle hesaplanıyor. Haziran ayı enflasyonu %3 olarak açıklanırsa, emeklilere temel zam oranının yanında %18.70 oranında bir ilave daha yapılacak. Bu ilave, enflasyon farkı ve refah payından oluşuyor.

Emeklilerin maaşlarının artması, onların yaşam standartlarını yükseltiyor. Temmuz ayında yapılacak zam oranı, emeklilerin maddi durumunu iyileştirecek. Zam oranının kesinleşmesi için Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. TÜİK'in yapacağı açıklama, emeklilerin zam oranını netleştirecek. Sonra, zam oranına enflasyon farkı ve refah payı eklenerek, emeklilere kapsamlı bir zam uygulanacak.

Emeklilere yapılan bu zam düzenlemesi, sosyal güvenlik politikaları ve emeklilerin ekonomik durumu açısından önemli bir rol oynuyor. Zam oranının belirlenmesiyle birlikte emeklilerin maaşlarında artış olacak ve yaşam standartlarının korunması amaçlanacak.