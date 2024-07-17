Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem

Kaynak: AA
Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem

Avustralyalı maden ve temiz enerji şirketi Fortescue, 700 çalışanını işten çıkaracak.

700 kişiyi işten çıkarıyor

Avustralyalı maden ve temiz enerji şirketi Fortescue, şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında küresel operasyonlarından 700 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Fortescue'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şirketin dünyanın önde gelen yeşil teknoloji, enerji ve metal şirketi olma konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Duyuruda, Metals ve Energy iştiraklerini "One Fortescue" olarak birleştirecek şirketin, böylece yapısını sadeleştireceği, tekrarları ortadan kaldıracağı ve maliyet verimliliğini sağlayacağı kaydedildi.

Şirketin, küresel operasyonlarından yaklaşık 700 kişiyi işten çıkaracağı ifade edilen duyuruda, bu sürecin temmuz sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

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