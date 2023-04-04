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Ünlü milyarderin şirketi iflas etti. Alıcı arıyorlar

Dünyanın en zenginleri listesinde bulunan Richard Brunson’un şirketi Virgin Orbit iflas başvurusunda bulundu. Şirkete alıcı aranıyor.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:23
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Ünlü şirket iflas etti

Ünlü milyarderin şirketi iflas etti. Alıcı arıyorlar
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VOA News’in haberine göre, Richard Branson tarafından kurulan uydu fırlatma şirketi Virgin Orbit, iflas başvurusunda bulundu ve firmadan Salı günü yapılan açıklamada şirketin satılacağı açıklandı.

California merkezli şirket geçen hafta, yeterli fon sağlayamaması nedeniyle giderleri azaltmak için çalışanlarının %85'ini - yaklaşık 675 kişiyi - işten çıkardığını açıkladı.

Virgin Orbit, bu yılın başlarında İngiliz topraklarından uzaya ilk roketi fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandığında büyük bir gerileme yaşadı.

Salı günü firma, "işletmenin satışını gerçekleştirmek için... ABD İflas Yasası'nın 11. Bölümü uyarınca gönüllü bir işlem başlattığını" ve süreci "iş ve varlıklarının değerini en üst düzeye çıkarmak için" kullanmayı amaçladığını söyledi.

Geçen ay Virgin Orbit, finansman müzakereleri yürütürken ve stratejik fırsatları araştırırken operasyonlarını birkaç günlüğüne askıya aldı.

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