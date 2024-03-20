Ünlü şirketten küçülme kararı: 7500 kişiyi işten çıkarıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şirketten küçülme kararı: 7500 kişiyi işten çıkarıyor
Merkezi İngiltere’de bulunan dünyaca ünlü şirket Unilever, ofiste çalışan personellerinden 7 bin 500 kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl içinde yaklaşık 800 milyon Euro tutarında maliyet tasarrufu sağlamasına yönelik yeni bir yapılanma programı başlatıldığı belirtildi.

Unilever'ın açıklamasında, “Değişikliklerin ağırlıklı olarak ofis bazla yaklaşık 7 bin 500 pozisyonu etkilemesi bekleniyor.

Yeniden yapılandırma maliyetlerinin gelecek 3 yıl boyunca cironun yaklaşık yüzde 1,2’sini oluşturması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

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Şirket, "Langnese", "Magnum" ve "Ben & Jerry's" gibi markalara ev sahipliği yapan dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürülmesinin 2025'in sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

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Unilever'in dünya genelinde 128 binden fazla çalışanı bulunuyor. İngiliz şirketin hisseleri, planın duyurulmasının ardından Londra borsasında yüzde 6'ya kadar yükseldi.

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