Ünlü şirketten küçülme kararı: 7500 kişiyi işten çıkarıyor

Şirketten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl içinde yaklaşık 800 milyon Euro tutarında maliyet tasarrufu sağlamasına yönelik yeni bir yapılanma programı başlatıldığı belirtildi.

Unilever'ın açıklamasında, “Değişikliklerin ağırlıklı olarak ofis bazla yaklaşık 7 bin 500 pozisyonu etkilemesi bekleniyor.

Yeniden yapılandırma maliyetlerinin gelecek 3 yıl boyunca cironun yaklaşık yüzde 1,2’sini oluşturması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Şirket, "Langnese", "Magnum" ve "Ben & Jerry's" gibi markalara ev sahipliği yapan dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürülmesinin 2025'in sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Unilever'in dünya genelinde 128 binden fazla çalışanı bulunuyor. İngiliz şirketin hisseleri, planın duyurulmasının ardından Londra borsasında yüzde 6'ya kadar yükseldi.