Ünlü sosyal medya fenomeni Sana Yusuf annesinin gözü önünde katledildi!

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yaşanan olay dehşete düşürdü. Kadın haklarıyla ilgili içerik üreten genç kızın sosyal medya hesabında bir milyondan fazla takipçisi var. Sana Yusuf, 18.doğum gününü kutladığı gün vurularak öldürüldü.

Cinayet, Sana’nın reddettiği kuzeni Umar Hayat tarafından işlendi. İddialara göre, genç kız kuzenini defalarca kez reddetmiş.

İFADESİ KAN DONDURDU

Sana’ya iki el ateş ettiğini söyleyen katil, cinayeti ‘gururunun incindiği’ için yaptığını itiraf etti. Olaydan 20 saat sonra tutuklandı.

‘Soğukkanlı cinayet’ olarak nitelenen olayla ilişkin soruşturma sürüyor.