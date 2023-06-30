Ünlü spor spikeri taciz edildiğini açıkladı

Beşiktaş'ın eski kalecisi Karius'un TV sunucusu sevgilisi Diletta Leotta okulda bir öğretmeni tarafından taciz edildiğini yıllar sonra itiraf etti.

Ünlü spor spikeri taciz edildiğini açıkladı

İtalyan Grazia dergisine verdiği röportajda tribünler ile yaşadığı 'utanç verici' anları anlatan Diletta Leotta, "Saha kenarında sunuculuk yaparken, tüm gözler bende oluyor. Bazen utanıyorum. Sinir bozucu bakışlar, müstehcen bakışlar... Eskiden müstehcen tezahüratlar da yapıyorlardı ama neyse ki son dönemde bu tezahüratlara bir son verdiler" dedi.

TACİZ ANINI ANLATTI

Lisede beden eğitimi öğretmeninin kendisini taciz ettiğini anlatan Leotta, "Beden eğitimi öğretmenim popomu tokatladı. 'O kurabiyeyi smaçlamak istememe neden oluyorsun' gibi bir şey söyledi. Ne dediğini anlamadım. Babam bir avukattı ve o öğretmen meslekten men edildi. Lisede başka bir öğretmenim beden eğitim dersinde tozluk giydiğim için sınıfın dikkatini dağıtmakla suçlamıştı" açıklamasını yaptı.

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"HAYDİ GİDİP TANIŞALIM"

Loris Karius ile nasıl tanıştığını anlatan Leotta, "Arkadaşlarımla birlikte Paris'te moda haftasındaydım. Hotel Costes'te akşam yemeğine gittim. Loris içeri girdiğinde bir güneşmiş gibi odayı aydınlattı. Arkadaşlarıma 'Kızlar bakın, hayatımın erkeğini buldum' dedim. Loris, arkadaşlarıyla oturdu. Sonra bizim onu izlediğimizi fark etti. Ayrılırken yanıma geldi. 'Tanrım, beni seçti' dedim. Yanımda Silvio Berlusconi'nin kızı Barbara vardı. 'Haydi gidip tanışalım' dedi. İngilizce bilmiyordum, utanıyorum ama Barbara, Loris'i bizim masamıza oturttu. O günden beri her gün Loris ile konuşuyorum." dedi.

Loris Karius ile birlikte kız bebek beklediklerini açıklayan Leotta, "Ophelia, Rose ve Bella isimleri arasında gidip geliyorum. Sanırım, hangi isim olacağına gözlerine baktıktan sonra karar vereceğim" açıklamasını yaptı.

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