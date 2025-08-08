Ünlü spor spikeri Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı!

Bodrum'da evinde 27 Temmuz'da kalp krizi geçirip önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan efsane spor spikeri dün hayatını kaybetti. TRT'de spor spikeri olarak başladığı kariyerini, spor yayıncısı olarak sürdüren Aydın Nazilli doğumlu Ümit Aktan, yıllarca yüzlerce maç anlatımı, yorumculuk ve spor yazarlığı yapmıştı.

Ünlü spiker Ümit Aktan hayatını kaybetti

Ümit Aktan için yaz aylarında yaşadığı Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktan'ın ailesi, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, spiker Ertem Şener, Faik Gürses, spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Aktan’ın cenazesinde tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Namaz öncesi Aktan için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aktan için dualar edildi. Aktan, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığında toprağa verildi.