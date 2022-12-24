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Büyükekşi'den Terim ve Güneş'e yasak. Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı

Ankara'nın önde gelen gazetecilerinden, ünlü spor yazarı Cemal Ersen Milliyet'te yer alan bugünkü yazısında Türkiye Futbol Federasyonu'nda alınan kararı okurlarına duyurdu.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:23
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Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı. Büyükekşi'den Terim ve Güneş'e yasak

Büyükekşi'den Terim ve Güneş'e yasak. Ünlü spor yazarı Cemal Ersen ortaya çıkardı
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Ersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hafta başında düzenlediği basın toplantısında Ajansspor’dan Kenan Başaran’ın “son dönemlerde TFF’den çıkarılan isimlerle ilgili ne dersiniz?” şeklindeki sorusuna verdiği yanıtın ilginç olduğunu belirtti.

Büyükekşi'nin, “Yönetim kurulu kararı aldık, 65 yaşın üzerinde çalışan personelimizi işten çıkarmıyoruz, emekli ediyoruz. 468 kişi idik, şimdi 397 kişiye düştük. Devletin ve bir çok özel sektörün kuralı var. Yargıtay üyesi de olsanız, en üst görevde de bulunsanız 65 yaş uygulaması var. İnsan kaynakları konusunda kurum dışında profesyonel bir şirkete verdik bu işi...” dediğini aktaran Ersen, şöyle devam etti:

"Nasıl yani? TFF çatısı altında çalışmanın kriteri yaş mı yani? Nerede kaldı deneyim, birikim ve liyakat?
Ben de şeytanın avukatlığını yapayım. Yarın öbür gün, A Milli Takım için Şenol Güneş ve Fatih Terim’in adı geçse, bu şirket “65 yaş üzerindeler, görev yapamazlar” mı diyecek? Güneş (70) ile Terim (69) baraja mı takılacaklar? Öyle ya, sonuçta onlar da maaşlı çalışan profesyoneller olacak.
Son olarak; aynı gün Hakem Akademisi Direktörlüğüne Oğuz Sarvan’ın (67) getirildiği açıklanmadı mı? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?"

Soru ya başkanın çalışmadığı yerden geldi, ya da doğaçlama konuşurken dili sürçtü.
İkisi de değilse, bu yönetim görevde olduğu sürece Güneş, Terim ve 65 yaş üzeri nicelerine TFF kapısı kapalı demektir!

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Komena
24.12.2022 09:32
Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz 1957 doğumlu ! ???  
 
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