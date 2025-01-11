Ünlü sporcu adam öldürdü! Her yerde aranıyor

ABD’de, dün yıldız bir sporcu tarafından işlenen cinayet tüm dünyanın gündemine oturdu. Ülkedeki en popüler spor dalı olan Amerikan futbolunun en önemli isimlerinden biri olacağı düşünülen ve 2025 yılında profesyonel Amerikan futbolu ligi National Football League (NFL) tarafından seçilmesi beklenen 24 yaşındaki Kyren Lacy, adam öldürmekle suçlanıyor.

YAŞLI ADAMI ÖLDÜRDÜ

ABD'lilerin üniversite seviyesindeki Amerikan futbolunu da sıkı takip etmeleri sebebiyle tanıdık bir isim olan ve Louisiana Eyalet Üniversitesi'nde (LSU) forma giyen Lacy'nin 17 Aralık tarihinde ölümlü bir kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Herman Hall adında 78 yaşındaki bir adama hızla sürdüğü aracıyla çarpıp olay yerinden kaçan ve adam için yardım çağrısında dahi bulunmayan Lacy için arama emri çıkarıldı.

Emekli bir denizci olan Herman Hall'u ölüme terk eden Kyren Lacy, "ihmal nedeniyle cinayet", "kazaya sebebiyet vermek", "yaralı için yardım çağırmamak", "suç mahallinden kaçmak" ve "dikkatsiz araç kullanmak" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Kazadan sadece iki gün sonra Lacy'nin sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla 2025 NFL Draft'ına katılacağını açıkladığı görüldü. O tarihte henüz kazaya karıştığı ortaya çıkmayan Lacy açıklamasında "Üniversitem geçtiğimiz 3 yıl boyunca saha içinde ve dışında hayatım üzerinde gerçekten büyük bir etki yarattı. Çok fazla insan böyle bir hayali gerçekleştiremez. Bunun için sonsuza dek minnettarım" dedi.