Ünlü sucuk markasında rezalet! Dana eti yerine tavuk eti kullanmışlar

Konya merkezli ünlü sucuk markası bakanlık radarına takıldı. Dana eti olarak satılan sucuğun tavuk eti çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2 Ekim’den bu yana uyguladığı sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor.

Özellikle Köfteci Yusuf’ta patlayan domuz eti skandalından sonra bakanlığın listesine ilgi arttı. Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıdalar listesi yeniden güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvar testleri neticesinde hileli gıda kullanan firmalar bakanlık tarafından ifşa olmaya devam ediyor. Son olarak hileli ürünlerin paylaşıldığı liste 17 Ekim itibariyle güncellendi.

Sahte ürün ve tağşiş listesini incelemek isteyen vatandaşlar "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" giderek detaylı bir şekilde bakabilir. Bakanlık, yeni listeyi ise dün itibariyle kamuoyuyla paylaştı.

Yeni yayımlanan listede, hayvansal ürünlerden, baharatlara kadar birçok üründe hile yapan firmalar belli oldu. Liste içerisinde Konya merkezli ünlü sucuk markası dikkat çekti.

KANATLI ET KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Kısmetoğlu Beyti Et Ve Et Ürünleri-Beytullah Yeşilçayır firmasına ait Danamet markasının sucuklarında uygunsuzluk tespit edildi. Danemet markalı Isıl işlem gömüş dana sucuğunun içerisinde kanatlı hayvan eti çıktı.

Uygunsuzluk tespit edilen sucukların 01.10.2024 tarihli ürünler olduğu belirtildi. Aynı listede bazı baharatların da içerisinde yabancı madde tespit edildiği paylaşıldı.

BAHARALARDA DA YABANCI MADDE TESPİT EDİLDİ

Başka bir denetimler sonucunda ise Göktürk Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Göktürk’ markalı kekiklerin içerisinde yabancı madde bulundu.

İstanbul Başakşehir merkezli firmaya ait kekiklerde tespit edilen yabancı maddelerin ‘16611206’ ve ‘16011102’ seri numaralarında olduğu bilgisi paylaşıldı.