Ünlü sunucu canlı yayında kanala veda etti

TELE1‘de program sunan deneyimli gazeteci Gökmen Karadağ, kanaldan ayrıldığını duyurdu. Karadağ, ayrılık kararını canlı yayında duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü sunucu canlı yayında kanala veda etti

TELE1'de sürpriz ayrılık yaşandı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, TELE1’de ‘Açıkça’ programını sunan Gökmen Karadağ, canlı yayında kendi kararıyla kanala veda ettiğini açıkladı.

Program Salim Şen’in sunumuyla devam edecek.

Karadağ, vedasına dair şu açıklamayı yaptı:

“Bu benim TELE1’deki son yayınım. Ayrılma kararı benden kaynaklı. Benim mesleki olarak durumlardan dolayı aldığım bir karar. Asla editöryal bir baskı, anlaşmazlık yok. Bunlar söz konusu da olmaz. Ben de bunları kabul eden bir televizyoncu değilim. Ne TELE1 bunu yapar ne de ben… Merdan Yanardağ’a, TELE1 emekçilerine ve sizlere teşekkür ediyorum.”

TELE1'e geçtiğimiz günlerde Evren Özalkuş'da veda etmişti.

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