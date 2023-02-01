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Esra Erol stüdyoda gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'da programına 2 kardeş ve annelerinin 35 yıl sonra kavuşmaları damga vurdu. Kardeşler, annelerini bulmak için programa başvururken anlattıkları başta Esra Erol olmak üzere tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:03
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Ünlü sunucu Esra Erol'un programında gözyaşı sel oldu aktı.

Esra Erol stüdyoda gözyaşlarına boğuldu
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında duygu dolu anlar yaşanırken hem Esra Erol, hem stüdyodakiler hem de ekran başında programı izleyenler gözyaşlarına boğuldu.

Programa annelerini arayan 2 kardeş katıldı. Biri annesini son gördüğünde küçük bir çocuktu, diğeri ise daha bebek yaştaydı. 35 yıl sonra annelerini bulabilmek için birlikte yola koyulan kardeşler bekledikleri haberi canlı yayında aldı. İki kardeşin canlı yayında annelerine kavuşma anları stüdyoya damga vurdu. Esra Erol'un da gözyaşlarına boğulduğunu görüldü. 

"ANNELERİ BİR ANDA EVİ TERK EDİP GİDİYOR"

Esra Erol “İki kardeş burada; Duran ve Seydi. Bundan tam 35 yıl öncesine gideceğiz. Duran ve Seydi kardeşlerin anneleri Fatma, bir anda evi terk edip gidiyor.” dedi.

"SORAMADIK ANNEMİZİ HİÇBİR ZAMAN"

Duran ise “Soramadık annemizi hiçbir zaman. Biz çünkü çok küçüktük o gittiğinde. Babam da hiçbir zaman bize onun lafını etmedi” şeklinde konuştu. Kardeşler, hayatları boyunca annelerine olan hasretleriyle yaşadılar. Bulmak istedikleri zamanlar da oldu ama ulaşamadılar.

ESRA EROL MÜJDELİ HABERİ VERDİ

İki kardeş Esra Erol’da stüdyosunda annelerine dair bir iz bulunduğu haberini bekledi. Ancak canlı yayında gelen haber izden çok daha fazlası oldu. Ağabey ve kardeşin gözyaşları bu defa da mutluluktan aktı. Esra Erol kardeşlere “Ne söylemek istersiniz buradan?” diye sorunca Duran “Vicdanı varsa, eğer içinde biraz anne sevgisi, evlat sevgisi varsa buyursun gelsin, bekliyoruz” dedi. Bunun üzerine Erol, annelerinin bulunduğu müjdesini verdi.

"GEL ANNE, NE OLUR GEL" SÖZLERİ

Anne Fatma telefonla stüdyoya bağlandı. Gözyaşları içindeki Duran “Neredesin anneciğim?” diye seslenince annesinin yanıtı “Anneciğim babanın yüzünden oldu bunların hepsi” oldu. Duran da “Tamam bırak babamı şimdi, sen gel buraya” derken annesi “Ben nasıl geleyim oraya annem, ben de sizi çok özledim” şeklinde konuştu. Duran ise “Ben geleyim neredeysen. Gel anne ne olur gel” dedi. O çağrı bir gün sonra yanıt buldu ve iki kardeş anneleriyle stüdyoda buluştu.

35 yıl sonra gelen kavuşma anında Seydi annesi ile sarılırken söylediği “Hayatım nasıl oldu biliyor musun? Ben neler çektim anne” sözleri stüdyoya damga vurdu. O anlarda Esra Erol’un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Erol, ağlayan Duran’a da sarıldı.

 

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