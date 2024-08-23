Ünlü sunucu kadın çalışana taciz mesajı atınca kovuldu

Eski İngiliz futbolcu ve ünlü sunucu Jermaine Jenas’ın kadın çalışanlara taciz içerikli mesajlar attığı iddia edildi. Jenas’ın sunculuk yaptığı İngiliz kamu yayıncısı BBC, yaptığı açıklamada konuyu soruşturduklarını ve Jenas’ı kovduklarını açıkladı.

BBC’de çalışan bir kadının birkaç hafta önce Jenas’ın kendisine taciz içerikli mesajlar attığını ileri sürerek kuruma şikayette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken başka çalışanlar da benzer iddialarla şikayette bulundu. Gelen haberlerde mesajların içeriği açıklanmazken bir kaynak mesajları okuyanların ‘dehşete düştüğünü’ anlattı.

BBC’nin İngiliz basınına yansıyan son açıklamasında ünlü sunucunun kovulduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada Jenas’ın sözleşmesinin hafta başında feshedildiği duyuruldu. BBC’ye yakın kaynaklar, olayın ilk duyulması sonrası inanamadıklarını iletti.

Öte yandan BBC Spor Direktörü Alex Kay-Jelski dün çalışanlara attığı mesajda Jenas’ın kovulduğunu duyurdu.

13 yıllık evli olan Jenas’ın 3 kızı var. Jenas’ın, ortaya çıkan iddiaları eşine anlattığı belirtiliyor.

JENAS’TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

BBC’den kovulan Jenas’tan ilk açıklama geldi. Eski futbolcu, "Bunun hakkında gerçekten konuşamam. Muhtemelen görebileceğiniz gibi, bundan memnun değilim. Ancak şu anki haliyle avukatların bununla ilgilenmesine izin vermek zorundayım" dedi. Jenas, konuyu mahkemeye taşıyıp taşımayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE PROGRAM SUNUYORDU

41 yaşındaki Jermaine Jenas, 2020 yılından bu yana BBC’de sunuculuk yapıyordu. Jenas, Gary Lineker, Alan Shearer ve Alex Scott ile birlikte reyting rekorları kıran spor programlarında sunuculuk ve yorumculuk yapıyordu.

JERMEINE JENAS KİMDİR?

Profesyonel futbol hayatına 17 yaşında başlayan Jermaine Jenas, ilk olarak 2001 yılında Notthingam Forest forması giydi. Jenas, sonrasında Newcastle United, Tottenham, Aston Villa ve QPR'da forma giydi ve 341 lig maçında toplam 39 gol attı. Orta sahada oynayan Jenas, 2008 yılında Tottenham formasıyla Lig Kupası’nı kaldırdı. 2003 yılında 19 yaşındayken Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan Jenas’ın karıyeri sakatlıklar nedeniyle geriledi. 2016 yılında futbolu bırakan İngiliz futbolcu İngiliz milli takımı formasını 21 defa giydi.

Jenas futbolu bıraktıktan sonra ilk olarak ITV Sport'ta yorumculuk yaptı, daha sonra BT Sport ve Match Of The Day'e katıldı.

Jenas, 2020 yılında The One Show'un ortak sunuculuğunu yapmaya başladı ve bir yıl sonra daimi sunucularından biri oldu.