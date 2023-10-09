Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu’nun başı sapıklarıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü haber spikeri Simge Fıstıkoğlu, hakkında merak edilenleri anlattı. Fıstıkoğlu "Ciddi anlamda sapıklarım var" dedi ve ekledi: Zaman zaman uzaklaştırma kararı aldırıyorum ama süresi dolunca atağa geçiyorlar.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu’nun başı sapıklarıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırdı

Haber spikeri ve program yapımcısı Simge Fıstıkoğlu, kişisel kanalında özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Özel hayatı en çok merak edilen isimlerden biri olan Fıstıkoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Genelde ketum bir insan olduğunu söyleyen 40 yaşındaki iki çocuk annesi Fıstıkoğlu, kendisini anlatmayı sevmediğini belirtti. “Biraz da güvenlik kaygım var” diyen ünlü isim, şöyle devam etti:

"İki üç tane ciddi anlamda sapığım var. Zaman zaman uzaklaştırma kararı aldırıyorum ama süresi dolunca atağa geçebiliyorlar."

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“PEDOFİLİ GİBİ BİR GERÇEK VAR"

Sosyal medyadaki paylaşımlarında çok dikkatli davranan Fıstıkoğlu, çocuklarının yüzünü paylaşmamasını ise “Pedofili gibi bir gerçek var. Çocuklarımın yüzünü göstermemeye çalışıyorum. Hayatım haberle geçtiği için öyle kötü olaylar görüyorum ki… Bu sebeple ne evimi, ne olduğum yeri, ne arabamı, ne de çocuklarımı paylaşıyorum" şeklinde açıkladı.

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“İYİ İNSANLAR DA VARMIŞ”

Babasının ölümünü hala kabullenemediğini söyleyen ve "Babamın gidişi hayatımın dönüm noktası” diyen başarılı televizyoncu, tam insanlara güvenini kaybettiği, kabuğuna çekildiği bir dönemde eşiyle tanıştığını ve “İyi insanlar da varmış” diyerek eşiyle hayatını birleştirdiğini anlattı.
Eşi Emir Tavukçuoğlu ile ne zaman sosyal medyada resim paylaşsa, akşam kavga ettiklerini de söyleyen Fıstıkoğlu, nazara fazlasıyla inandığının da altını çizdi.

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“ESKİDEN ÇOK GÖZÜ KARAYDIM"

Çocuklarının dünyaya gelmesiyle hayatındaki değişikliklere de değinen ünlü isim; “Eskiden çok gözü karaydım ama artık eskisi gibi değilim. Tedbirli, temkinli bir insan oldum. Her savaşa girmeye gerek yokmuş" dedi ve ekledi: "Yanlış anlaşılmasın ama paranın da kıymetini anladım. Çocuklarım var, onların geleceği, okulu, eğitimi var. Benim herhangi bir zevkimden, onların eğitimi, okulu, geleceği çok daha önemli."

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