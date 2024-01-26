Ünlü tavuk markalarına soruşturma. Skandal iddialar vardı

Kaynak: AA
Ünlü tavuk markalarına soruşturma. Skandal iddialar vardı
Rekabet Kurulu, 10 ünlü tavuk markası hakkında soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma başlatılan markalar hakkında skandal iddialar yer alıyor.

Rekabet Kurulu, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 10 ünlü marka hakkında soruşturma başlattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, hakkında soruşturma açılan meslek birliği ve firmaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddia edildi.

Yapılan ön araştırma sonrası Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ, As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ ile Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

SKANDAL İDDİALAR VAR

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ'nin alıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek ve Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, alıcılarına rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için de ayrıca soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Son Haberler
Gönülden gönüle yol vardır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Gönülden gönüle yol vardır atasözünün anlamı nedir?
Bahçelerinde servet bulan ailenin mutluluğu kısa sürdü. Gerçeği öğrenince şok oldular Dünya
Bahçelerinde servet bulan ailenin mutluluğu kısa sürdü. Gerçeği öğrenince şok oldular
Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor Gündem
Bakanlık duyurdu. Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Kolombiya günlerdir cayır cayır yanıyor Dünya
Kolombiya günlerdir cayır cayır yanıyor
Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat Sağlık
Bunları yaptırmadan sakın uzmana gitmeyin. Saç ekimi yaptıracaklar dikkat
Para alamadığı için ağabeyinin deposunu yakmış. Bu nasıl kardeş? Gündem
Para alamadığı için ağabeyinin deposunu yakmış. Bu nasıl kardeş?
Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü Dünya
Karısını 5 kardeşine tecavüz ettirdi tuğlayla öldürdü