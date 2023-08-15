Ünlü teknik adam Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti

Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, akşam saatlerinde denize girdi ve boğularak hayatını kaybetti.

Ünlü teknik adam Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti

Gaziantepli teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

Gaziantep27.net'te geçen habere göre, İskenderun Arsuz’daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti.

SAKIP ÖZBERK KİMDİR?
Sakıp Özberk 1945 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir.

Futbolcu olan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi.

Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.

21504-sakip-ozberk001.jpg

DETAYLAR GELİYOR...

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Memurlar yokluk içinde. Yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek durumu yok Güncel
Memurlar yokluk içinde. Yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek durumu yok
Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan bomba itiraflar. ''Donumu çıkarmam için bana...'' Magazin
Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan bomba itiraflar. ''Donumu çıkarmam için bana...''
Ankara’da iki ayrı hobi bahçesinde uyuşturucu operasyonu Güncel
Ankara’da iki ayrı hobi bahçesinde uyuşturucu operasyonu
Hadise kendi fotoğrafını yorumladı Magazin
Hadise kendi fotoğrafını yorumladı
Galatasaray Avrupa arenasında. Olimpija Ljubljana maçının 11'leri belli oldu Spor
Galatasaray Avrupa arenasında. Olimpija Ljubljana maçının 11'leri belli oldu
3 ilde deniz girmek yasaklandı Güncel
3 ilde deniz girmek yasaklandı