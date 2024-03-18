Ünlü tencere şirketi iflas etti. Annelerimizin leziz yemekler yaptığı markaydı

Kaynak: Tiğris Haber
Ünlü tencere şirketi iflas etti. Annelerimizin leziz yemekler yaptığı markaydı
Türkiye'de çok sayıda satan dünyaca ünlü ABD’li düdüklü tencere devi Instant Brands, iflas etti.

Türkiye’de oldukça popüler olan ABD merkezli düdüklü tencere markası Instant Brands, zorlu ekonomik koşullar ve Kovid-19’un etkileriyle baş edememenin bir sonucu olarak iflasını açıkladı.

Çin’deki üretimleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan firma, uzun süredir zor günler geçiriyordu. Sonunda, Houston’daki federal iflas mahkemesine başvurarak iflasını resmen ilan etti.

Türkiye pazarında da önemli bir etkiye sahip olan Instant Brands, 1800’den fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı. Bu durum, çalışanlar arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, işsizlikle karşı karşıya kalan çalışanlar yeni iş arayışlarına başladı.

Kovid-19 sürecinde satışlardaki düşüşün devam etmesi, şirketin mali durumunu daha da kötüleştirdi. Şirket yetkilileri, sıkı para politikaları ve yüksek faiz oranlarının şirketi olumsuz etkilediğini belirtti.

Instant Brands’in Türkiye’de de satışta olan ürünleri yoğun ilgi görüyordu.

2010 yılından itibaren internet üzerinden yapılan satışlarla Türkiye’de önemli bir pazar payı elde eden marka, iflas haberinin Türk tüketicileri üzerinde üzüntü yarattı.

dddd.jpg

139412.jpg

Son Haberler
Rıdvan Dilmen çılgına döndü Spor
Rıdvan Dilmen çılgına döndü
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
DEM Partili Ahmet Türk'ten açılım çıkışı: CHP'nin gücü yetmez yaparsa Erdoğan yapar Gündem
DEM Partili Ahmet Türk'ten açılım çıkışı: CHP'nin gücü yetmez yaparsa Erdoğan yapar
BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı Gündem
BBP belediye başkan adayına silahlı saldırı
İYİ Parti’den sürpriz ziyaret! Yıllar sonra bir ilk yaşandı Siyaset
İYİ Parti’den sürpriz ziyaret! Yıllar sonra bir ilk yaşandı
Ahmet Çakar: Halil Umut Meler'in ihaneti. Fenerbahçe'ye hediye etti Spor
Ahmet Çakar: Halil Umut Meler'in ihaneti. Fenerbahçe'ye hediye etti