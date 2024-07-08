Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı

İflaslar turizm şirketlerine de sıçradı. Alman turizm şirketi FTI iflas başvurusunda bulundu. Alman turizm şirketinin iflası sektördeki zorlukları bir kez daha ortaya çıkardı.

Avrupa'nın üçüncü en büyük tur operatörü FTI ‘nin iflas herkesi endişelendirdi. Merkezi Münih olan şirket iflas başvurusunu yerel mahkemeye iletti.

Ayrıca şirket seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için çalıştıklarını da açıkladı. Ayrıca müşterilerin mağdur olmaması için bir yardım hattı ve bir internet sitesi açıldığı da ifade edildi.

Artık turizm şirketinin 4 Haziran'dan itibaren seyahat yapmayacağı aktarıldı. İflastan etkilenenlere ise para iadesi yapılacağı bildirildi. Ancak bu durumun da sigorta şirket ve fonları üzerinde yük oluşturması bekleniyor

Şirketin 11 bin çalışanı olduğu belirtilirken pandemide de Alman hükümetinden 595 milyon Eeuro yardım aldığı vurgulandı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil duraklarından biri olması sektördeki krizi daha da artırıyor.

Daha önce de ABD'li yatırım konsorsiyumu Certares, FTI'yı 1 euroluk sembolik bir bedel karşılığında satın almak ve sonrasında şirkete 125 milyon euro nakit kaynak sağlamak için teklifte bulunmuştu.

Ancak rekabet kurumunun incelemesi bitmeden FTI'nin kasasında para tükenmişti.

Şirketin Nisan ayında yaptığı açıklamalarda müşteriler arasında Türkiye’ye yoğun ilgili olduğu belirtilmişti.

FTI Group açıklamasında, ABD'li şirketin teklifinin ardından rezervasyonların düşmeye devam ettiği ve bazı tedarikçilerin avans ödemelerinde ısrar ettiği aktarıldı.