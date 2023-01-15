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53 sene önce tüm Türkiye onu bu yayınla tanımıştı

Sevenlerini yasa boğan ölüm haberi sonrası ünlü şarkıcı Burhan Çaçan'ın, 1979 yılında TRT ekranlarına konuk olduğu ve adını duyurduğu yayına ait görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 12:17
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Ünlü türkücü Burhan Çaçan'ın ölümünden sonra ortaya çıkan ilk videosu gündem oldu

53 sene önce tüm Türkiye onu bu yayınla tanımıştı
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Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğarken akıllara ünlü sanatçının yıllar önceki videosu geldi.

Ünlü şarkıcının 1979 yılında TRT ekranlarına konuk olduğu ve adını duyurduğu yayına ait görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Hasan
15.01.2023 12:36
53 yıl önce 1979 yılında sene 2023 anlaşılmadı mekanı cennet olsun  
 
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