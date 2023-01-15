53 sene önce tüm Türkiye onu bu yayınla tanımıştı

Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğarken akıllara ünlü sanatçının yıllar önceki videosu geldi.

Ünlü şarkıcının 1979 yılında TRT ekranlarına konuk olduğu ve adını duyurduğu yayına ait görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.