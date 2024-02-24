Ünlü yapımcı Türkiye’yi terk ediyor. Unutulmaz filmlere imza atamıştı

Yapımcı Mustafa Uslu, Türkiye’yi terk etme kararı aldı. Uslu, bu kararını, “Türkiye’de film çekmek çok zor. Bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim. Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte zorlanıyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz.” sözleriyle açıkladı.

Sanat Güneş'i Zeki Müren'in hayatını film yapacağını ilan eden Mustafa Uslu'ya sanatçının tüm mirasını bağışladığı TEV ve Mehmetçik Vakfı 'Yasal mirasçıları biziz, izin almadan film çekemezsiniz' diyerek dava açtı.

Film hayalleri suya düşen Mustafa Uslu, sessizliğini bozdu.

Uslu'nun veda sözlerini içeren açıklamaları şöyle:

“-Türkiye’de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık.

-Rahmetli Neşet Ertaş’ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

-Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi.

-Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.

-Serdar Ortaç’ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi.

-Çocuklarımın okul taksidini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum.

-Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim.

-Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya’da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşçakalın.”

MUSTAFA USLU KİMDİR?

1962 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. Askeri okuldan mezun olmasının ardından 8 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı.

Mustafa Uslu; Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Burak Kut, Özcan Deniz, Sezen Aksu, Hande Yener, Bengü, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Berksan Özer, Betül Demir, Gökhan Özen gibi birçok ünlü şarkıcının kliplerinde yönetmen koltuğunda oturdu.

2000’de Dijital Sanatlar Prodüksiyon şirketini kurdu. Mustafa Uslu, aynı zamanda 18 salonu olan bir sinema işletmecisidir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 8 yıl boyunca bilirkişilik görevinde bulundu.

2017 yılında Kore Savaşı'na giden Türk askerlerinin hikayesinden ilham alan 'Ayla' filminin, 2018 yılında arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin işlendiği 'Müslüm' filminin, 2019 yılında İkinci Dünya Savaşı'nda bulunan İlyas Bazna'nın hikayesinin anlatıldığı 'Çiçero' filminin, 2019 yılında 'Türkish'i Dondurma' filminin ve rekortmen milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun başarı hikayesinin anlatıldığı 'Naim' filminin yapımcılığını üstlendi.

1999-2016 yılları arasında mimar Öznur Dursun ile evlilik yaşadı. Bu evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. 2016 yılında oyuncu Sinem Öztürk ile evlendi. Çift, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz bebeklerine 'Mustafa' ve 'Kemal' adlarını verdi.

MUSTAFA USLU FİLMLERİ

• Çiçero,

• Türk İşi Dondurma

• Ayla

• Müslüm

• Naim

• Sarıkamış Çocukları

• Hayati Tehlike

• Memlekette Demokrasi Var

• Bekar Bekir