Ünlü yatırım bankasından 'eyvah eyvah' dedirten dolar tahmini

ABD'nin ünlü yatırım bankası Morgan Stanley ekonomistleri, Türk bankacılık sektörüne yönelik analizinde, hem dolar tahminin de hem de ne zaman faiz indirileceğiyle ilgili tahminde bulundu. O tahmin 'Eyvah eyvah" dedittirecek cinstendi.

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in yeni analizini, ekonomistleri Hande Küçük ve Nida Iqbal'in hazırladı. O analiz bir not halinde yayımlandı. Notta, "Türk bankaları için marjlarda dönüm noktası hikayesi devam ediyor ancak bu durum daha da ileriye itildi, bu yüzden daha cazip bir giriş noktası bekliyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Morgan Stanley ekonomistlerinin hazırladığı analizde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye odaklanacağı kaydedildi. 3. çeyrekte daha sıkı makroekonomik ihtiyati tedbirlerin getirilmesi anlamına geldiği belirtilen notta, daha yüksek rezerv gereksinimin bulunacağı ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYABİLİR

Ünlü yatırım bankası Morgan Stanley'in ekonomistlere Hande Küçük ve Nida İqbal Ocak ayından itibaren art arda 250 baz puanlık faiz indirimleri olabileceği öngörüldü. Morgan Stanley ekonomistleri TCMB politika faizi mart ayına kadar yüzde 35'e kadar düşürebileceğini öngördü.

Gevşeme döngüsünün daha küçük adımlarla devam edeceğini belirten ekonomistler gerçekleşen enflasyona göre reel faiz oranlarının yaklaşık yüzde 3 olmasını bekledikleri ifade etti.

KORKUTAN DOLAR TAHMİNİ

Morgan Stanley'nin analizinin sonunda dolar tahmininde de bulunuldu. Son olarak yayımlanan notta, TL'nin yıl sonunda dolar karşısında 36 seviyesindeki önceki tahminin üstünde güçlenme riski olduğu kaydedilirken, Bankanın 2025 yıl sonu tahmini korkuttu. Bankanın 2025 yıl sonu beklentisi 45 TL oldu.