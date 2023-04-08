8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şahmaran'a suç duyurusu

Yazar Yonca Sencar, kendisine ait eserde yer alan karakterlerin ve ana temanın "Şahmaran" dizisinde kullanıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:24
Takip Et

Ünlü yazar Şahmaran dizisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Şahmaran'a suç duyurusu
+
Aa
-

Şahmaran dizisiyle ilgili yazar Yonca Sencar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sencar, Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’i buluşturan “Şahmaran” dizisinin hikâyesinin 2016 yılında yazdığı 239 sayfalık “Şahmeran İntikam” kitabından alındığını iddia etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sencar, avukatı Naim Karakaya aracılığıyla senarist Pınar Bulut, yapımcı Tims&B Stüdyo Film ve Organizasyon Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilileri ve yayıncı Netflix yetkilileri aleyhinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ihlal suçlamasıyla suç duyurusunda  bulunduklarını açıkladı.

Yazar Yonca Sencar, kitabında ailesini kaybettikten sonra sürgün bir hayat yaşayan Evvie’nin uzun yolculuğunu Tarsus adında hep hayalini kurduğu küçük kasabada bitirmesi ve burada sakin bir yaşam sürmeyi amaç edinmişken kendisini sırlarla dolu bir kabusun içinde bulma hikâyesini anlattığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

 

“2015’te yazarak 2016 yılında piyasaya sürdüğüm Şahmeran İntikam kitabımı iznim olmaksızın işlenerek Netflix’te yayınlanan Şahmaran isimli diziye uyarlandığını gördüm. İlk olarak dizinin fragmanını izlediğimde eserimde yarattığım ve kurgulamış olduğum fantastik yılan adam ve Kızıl Cadı karakterleri dikkatimi çekti. Konuyla ilgili yapımcı ve yayıncı kuruma ivedilikle bu tecavüzün sonlandırılmaları gerektiğini belirtmeme rağmen dizinin başka bir kitaptan uyarlandığı geri dönüşünü aldım.

Bunun üzerine tarafıma yapımcı ve yayıncı şirket tarafından belirtilen Emine Buzkan’ın 2010’da çıkartmış olduğu ‘Şah-ı Mar’ isimli kitabın ilk baskısını bulup inceledim. Bu kitapla dizinin arasındaki benzerlikler sadece karakter isimleri ve Mar ırkı noktasında olduğunu gördüm. Bu noktada karakterler ve karakterlerin arka planında dizinin omurgasını oluşturan karakterlerin özellikleri işlenerek benim eserimden alıntılandığı anlaşılmaktadır."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
5
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
6
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
7
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.