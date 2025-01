Ünlü yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri 75 yaşında yaşamını yitirdi. İleri Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Selim İleri'nin ölüm haberini duyurarak başsağlığı diledi.

İmamoğlu mesajında "Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

SELİM İLERİ KİMDİR?

1949’da İstanbul’da doğdu. 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki Öğrenimini 1972’de yarım bıraktı. 1976’da Dostlukların Son Günüy’le Sait Faik Hikaye Armağanını, 1977’de Her Gece Bodrum’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldı. Romanları ve öyküleriyle edebiyat çevresinde geniş yankılar uyandırdı.

Yaşarken ve Ölürken (1981) Milliyet Sanat dergisince yılın romanı seçildi. Kırık Bir Aşk Hikâyesi adlı senaryosu Sinema Yazarları’nca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü. Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991) Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü’nü aldı. Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyunu 1997’de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil Ödüllerini aldı.

İleri’ye 1999 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “televizyon” alanında Kül-tür-Sanat Ödülü verdi. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Dialog Medya Ödülü’nü aldı. 2001’de Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak yayımlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı’yla ödüllendirildi.

Selim İleri ayrıca, 2003 yılında Uzak, Hep Uzak adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü, 2005 yılında İstanbul’un Sandık Odası adlı kitabıyla da TYB’nin Hatıra-Gezi alanındaki ödülünü, 2012’de ise Aydın Doğan ödülünü aldı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

SENARYOLARI:

2007 – Kilit (Sinema Filmi)

1999 – Kerem (TV Filmi)

1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)

1992 – Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

1992 – Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)

1990 – Yalancı Şafak (TV Dizisi)

1990 – Bir Yalnız Melek (Sinema Filmi)

1989 – Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1987 – Afife Jale (Sinema Filmi)

1982 – Seni Kalbime Gömdüm (Sinema Filmi)

1982 – Göl (Sinema Filmi)

1981 – Kırık Bir Aşk Hikayesi (Sinema Filmi), diyaloglarını yazdı

1978 – Seninle Son Defa (Sinema Filmi)

1975 – Çapkın Hırsız (Sinema Filmi)

1974 – Askerin Dönüşü (Sinema Filmi)

1973 – Cennetin Kapısı (Sinema Filmi)

1973 – Bir Demet Menekşe (Sinema Filmi)

1972 – Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

1972 – Kadın Yapar (Sinema Filmi)

1972 – Günahsızlar (Sinema Filmi)

OYNADIĞI FİLMLER :

1990 – Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Sinema Filmi)

1991 – Şen Dullar (TV Dizisi)

YÖNETTİĞİ FİLMLER :

1989 – Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1992 – Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

ÖYKÜLERİ:

1968 – Cumartesi Yalnızlığı

1971 – Pastırma Yazı

1975 – Dostlukların Son Günü

1980 – Bir Denizin Eteklerinde

1982 – Eski Defterde Solmuş Çiçekler

1983 – Son Yaz Akşamı

1992 – Kötülük

2006 – Fotoğrafı Sana Gönderiyorum

2011 – Yağmur Akşamları

ROMANLARI:

1973 – Destan Gönüller

1976 – Her Gece Bodrum

1979 – Ölüm İlişkileri

1980 – Cehennem Kraliçesi

1980 – Bir Akşam Alacası

1981 – Yaşarken ve Ölürken

1983 – Ölünceye Kadar Seninim

1984 – Yalancı Şafak

1985 – Saz Caz Düğün Varyete

1986 – Hayal ve Istırap

1987 – Kafes

1991 – Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın

1993 – Kırık Deniz Kabukları

1995 – Gramafon Hala Çalıyor

1995 – Cahide – Ölüm ve Elmas

1997 – Cemil Şevket Bey – Aynalı Dolaba İki El Revoler

1999 – Ada, Her Yalnızlık Gibi

2000 – Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin

2001 – Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak

2004 – Yarın Yapayalnız

2007 – İstanbul Lâle İle Sümbül

2007 – Hepsi Alev

2008 – Daha Dün

2010 – Bu Yalan Tango

2013 – Mel’un – Bir Us Yarılması

2017 – Sona Ermek

DENEME-İNCELEME:

1978 – Çağdaşlık Sorunu

1981 – Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri

1982 – Düşünce ve Duyarlık

1983 – Kamelyasız Kadınlar

1989 – İstanbul Yalnızlığı

1996 – Peride Celal’e Armağan

1996 – Perisi Kaçmış Yazılar

1997 – Sepya Mürekkebiyle Yazıldı

1998 – Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız

1999 – İstanbul Yıldızlar Altında

1999 – Kırık İnceliklerin Şairi – Behçet Necatigil

1999 – Ay Hala Güzel

2000 – Biten (İki) Yüzyıl

2000 – Evimizin Tek Istakozu

2001 – İstanbul Seni Unutmadım

2002 – Oburcuğun Edebiyat Kitabı

2003 – Rüyamdaki Sofralar

2003 – Uzak, Hep Uzak

2004 – İstanbul’un Sandık Odası

2005 – Kar Yağıyor Hayatıma

2005 – Cengiz Tacer – Denizden Yana, Çölden Yana

2006 – İstanbul Hatıralar Kolonyası

2009 – İstanbul’un Tramvayları Dan Dan

2009 – İstanbul İlk Romanımda Leylak

2010 – Oburcuk Mutfakta

2012 – Yaşadığım İstanbul

2014 – İstanbul Mayısta Bir Akşamdı

2015 – Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu

2016 – İstanbul Bu Gece Yine Sensiz

ANI:

1983 – Annem İçin

1984 – Hatırlıyorum

1986 – Seni Çok Özledim

1987 – O Yakamoz Söner

2002 – Anılar; Issız ve Yağmurlu

ŞİİR:

1986 – Ay Işığı

Oyun:

Allahasmarladık Cumhuriyet 1998 – Ölü Bir Kelebek – Toplu Oyunlar

SÖYLEŞİ :

2002 – Attila İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan

2007 – Şimdi Seni Konuşuyorduk

2017 – O Aşk Dinmedi (Ayşe Sarısayın ile)