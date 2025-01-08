Ünlü yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri 75 yaşında yaşamını yitirdi. İleri Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alıyordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Selim İleri'nin ölüm haberini duyurarak başsağlığı diledi.
İmamoğlu mesajında "Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/ELKblI1C0U— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 8, 2025
SELİM İLERİ KİMDİR?
1949’da İstanbul’da doğdu. 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki Öğrenimini 1972’de yarım bıraktı. 1976’da Dostlukların Son Günüy’le Sait Faik Hikaye Armağanını, 1977’de Her Gece Bodrum’la Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü aldı. Romanları ve öyküleriyle edebiyat çevresinde geniş yankılar uyandırdı.
Yaşarken ve Ölürken (1981) Milliyet Sanat dergisince yılın romanı seçildi. Kırık Bir Aşk Hikâyesi adlı senaryosu Sinema Yazarları’nca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü. Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın (1991) Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü’nü aldı. Allahaısmarladık Cumhuriyet adlı oyunu 1997’de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil Ödüllerini aldı.
İleri’ye 1999 yılında, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “televizyon” alanında Kül-tür-Sanat Ödülü verdi. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Dialog Medya Ödülü’nü aldı. 2001’de Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak yayımlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı’yla ödüllendirildi.
Selim İleri ayrıca, 2003 yılında Uzak, Hep Uzak adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü, 2005 yılında İstanbul’un Sandık Odası adlı kitabıyla da TYB’nin Hatıra-Gezi alanındaki ödülünü, 2012’de ise Aydın Doğan ödülünü aldı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
SENARYOLARI:
2007 – Kilit (Sinema Filmi)
1999 – Kerem (TV Filmi)
1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)
1992 – Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)
1992 – Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)
1990 – Yalancı Şafak (TV Dizisi)
1990 – Bir Yalnız Melek (Sinema Filmi)
1989 – Hiçbir Gece (Sinema Filmi)
1987 – Afife Jale (Sinema Filmi)
1982 – Seni Kalbime Gömdüm (Sinema Filmi)
1982 – Göl (Sinema Filmi)
1981 – Kırık Bir Aşk Hikayesi (Sinema Filmi), diyaloglarını yazdı
1978 – Seninle Son Defa (Sinema Filmi)
1975 – Çapkın Hırsız (Sinema Filmi)
1974 – Askerin Dönüşü (Sinema Filmi)
1973 – Cennetin Kapısı (Sinema Filmi)
1973 – Bir Demet Menekşe (Sinema Filmi)
1972 – Yaralı Kurt (Sinema Filmi)
1972 – Kadın Yapar (Sinema Filmi)
1972 – Günahsızlar (Sinema Filmi)
OYNADIĞI FİLMLER :
1990 – Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Sinema Filmi)
1991 – Şen Dullar (TV Dizisi)
YÖNETTİĞİ FİLMLER :
1989 – Hiçbir Gece (Sinema Filmi)
1992 – Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)
ÖYKÜLERİ:
1968 – Cumartesi Yalnızlığı
1971 – Pastırma Yazı
1975 – Dostlukların Son Günü
1980 – Bir Denizin Eteklerinde
1982 – Eski Defterde Solmuş Çiçekler
1983 – Son Yaz Akşamı
1992 – Kötülük
2006 – Fotoğrafı Sana Gönderiyorum
2011 – Yağmur Akşamları
ROMANLARI:
1973 – Destan Gönüller
1976 – Her Gece Bodrum
1979 – Ölüm İlişkileri
1980 – Cehennem Kraliçesi
1980 – Bir Akşam Alacası
1981 – Yaşarken ve Ölürken
1983 – Ölünceye Kadar Seninim
1984 – Yalancı Şafak
1985 – Saz Caz Düğün Varyete
1986 – Hayal ve Istırap
1987 – Kafes
1991 – Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın
1993 – Kırık Deniz Kabukları
1995 – Gramafon Hala Çalıyor
1995 – Cahide – Ölüm ve Elmas
1997 – Cemil Şevket Bey – Aynalı Dolaba İki El Revoler
1999 – Ada, Her Yalnızlık Gibi
2000 – Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin
2001 – Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak
2004 – Yarın Yapayalnız
2007 – İstanbul Lâle İle Sümbül
2007 – Hepsi Alev
2008 – Daha Dün
2010 – Bu Yalan Tango
2013 – Mel’un – Bir Us Yarılması
2017 – Sona Ermek
DENEME-İNCELEME:
1978 – Çağdaşlık Sorunu
1981 – Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri
1982 – Düşünce ve Duyarlık
1983 – Kamelyasız Kadınlar
1989 – İstanbul Yalnızlığı
1996 – Peride Celal’e Armağan
1996 – Perisi Kaçmış Yazılar
1997 – Sepya Mürekkebiyle Yazıldı
1998 – Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız
1999 – İstanbul Yıldızlar Altında
1999 – Kırık İnceliklerin Şairi – Behçet Necatigil
1999 – Ay Hala Güzel
2000 – Biten (İki) Yüzyıl
2000 – Evimizin Tek Istakozu
2001 – İstanbul Seni Unutmadım
2002 – Oburcuğun Edebiyat Kitabı
2003 – Rüyamdaki Sofralar
2003 – Uzak, Hep Uzak
2004 – İstanbul’un Sandık Odası
2005 – Kar Yağıyor Hayatıma
2005 – Cengiz Tacer – Denizden Yana, Çölden Yana
2006 – İstanbul Hatıralar Kolonyası
2009 – İstanbul’un Tramvayları Dan Dan
2009 – İstanbul İlk Romanımda Leylak
2010 – Oburcuk Mutfakta
2012 – Yaşadığım İstanbul
2014 – İstanbul Mayısta Bir Akşamdı
2015 – Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu
2016 – İstanbul Bu Gece Yine Sensiz
ANI:
1983 – Annem İçin
1984 – Hatırlıyorum
1986 – Seni Çok Özledim
1987 – O Yakamoz Söner
2002 – Anılar; Issız ve Yağmurlu
ŞİİR:
1986 – Ay Işığı
Oyun:
Allahasmarladık Cumhuriyet 1998 – Ölü Bir Kelebek – Toplu Oyunlar
SÖYLEŞİ :
2002 – Attila İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan
2007 – Şimdi Seni Konuşuyorduk
2017 – O Aşk Dinmedi (Ayşe Sarısayın ile)