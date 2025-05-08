Ünlü yazardan kafa karıştıran ‘Bahçeli’ sorusu! Bakan bir daha bakıyor…

Ünlü yazar Can Ataklı’dan Erdoğan’ın Bahçeli ile görüşmesi ve Meclis’te Sırrı Süreyya Önder’in anması katılmasına ilişkin kafaları karıştıran bir soru geldi. Ataklı, “Bahçeli’nin neden sadece yüzünü görüyoruz sesini hiç duymuyoruz?” sorusunu yöneltti.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN MEZARINDA EN SON GÖRÜLMÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak’tan bu yana geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı nedeniyle evinde istirahat ediyordu. Bahçeli, ilk kez Alparslan Türkeş’in anma töreninde mezarlıkta kameralara yansıdı. Bahçeli, daha sonra Genel Merkez’in yanındaki bir açılışa katılmıştı. Bahçeli herhangi bir açıklamada ise bulunmamıştı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ, MECLİS’E GİTTİ

117 günün ardından Bahçeli ile Erdoğan ilk kez bir araya geldi. Görüşme 35 dakika sürerken, iki isimden de herhangi bir açıklama gelmemişti. 99 gündür Meclis’e gelmeyen Bahçeli, dün ilk kez Sırrı Süreyya Önder için TBMM’ye adım attı. Bahçeli, Önder için taziye mesajı vermişti. Bahçeli burada da herhangi bir açıklama basın mensuplarına vermemişti.

“NEDEN SADECE YÜZÜNÜ GÖRÜYORUZ SESİNİ HİÇ DUYMUYORUZ?”

Bahçeli ile ilgili ünlü yazar Can Ataklı’dan ‘günün sorusu’ başlığı ile kafa karıştıran bir soru geldi. Ataklı köşe yazısında değindiği bölüm ise şu şekilde:

“Erdoğan’ı kapıda karşılayan, Sırrı Süreyya için Meclis’e giden Bahçeli’nin neden sadece yüzünü görüyoruz sesini hiç duymuyoruz?”