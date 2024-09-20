Ünlü yıldız kızları için 852 milyona ev satın aldı. Evin içine adım bile atmadı

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Ünlü yıldız kızları için 852 milyona ev satın aldı. Evin içine adım bile atmadı

Ünlü aktör Sylvester Stallone, kızları Sophia (28), Sistine (26) ve Scarlet (22) için East Hampton'da 25 milyon dolarlık (852 milyon 842 bin TL) bir ev satın aldı. Ünlü yıldız iki kez uzaktan görüntülü bağlantıyla gezdiği eve fiziki olarak gitmediği öğrenildi

77 yaşındaki Stallone, şu anda eşi Jennifer Flavin ile birlikte Florida'nın Palm Beach bölgesinde 35 milyon dolarlık bir evde yaşamaktadır.

Yeni satın aldığı evi iki kez uzaktan görüntülü bağlantıyla gezdiği, fiziki olarak eve gitmediği öğrenildi. Evin bedelinin tamamını nakit olarak ödemek üzere anlaşma yaptığı belirtildi.

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Evin 9 banyosu, 3 katı ve asansörü bulunmaktadır ve sahile 1,5 kilometre mesafededir. Ödüllü tasarımcı James Michael Howard tarafından klasik mimariden esinlenerek dekore edilen ev, iki garaja da sahiptir. Satıştan önce yaz döneminde 1,4 milyon dolara kiraya verilmişti.

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Sylvester Stallone'un, eski eşi Sasha Czack'tan iki oğlu da bulunuyor. Seargeoh 45 yaşındayken, diğer oğlu Sage ise 36 yaşındayken kalp krizinden hayatını kaybetti. Stallone'un yeni evinin, kızlarıyla geçireceği zamanlar için özel bir mekan olması bekleniyor.

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