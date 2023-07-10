Ünlü yıldız Salma Hayek'in havuzdaki görüntülerini paylaştığı video olay oldu

Sık sık bikinili paylaşımlar yaparak yaşlanmaya meydan okuyan Salma Hayek, Instagram'daki 25 milyon takipçi sayısını bikinili havuz videosuyla kutladı.

Ünlü yıldız Salma Hayek'in havuzdaki görüntülerini paylaştığı video olay oldu

Babası Lübnanlı, annesi Meksikalı olan ünlü Hollywood oyuncusu Salma Hayek, Instagram'da 25 milyon takipçi sayısına ulaşmasını yayınladığı bir video ile kutladı.

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57 yaşındaki ünlü yıldız, bikiniyle havuza daldığı ve çeşitli pozlarının birleşiminden oluşan videosunu takipçileriyle paylaştı

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Hayek ''İnanamıyorum, 25 milyon takipçi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Favori fotoğrafınız bikinili olduğu için burada hepiniz için bir bikini egzersiz rutini paylaşıyorum. Egzersiz yapmaktan nefret ediyorum ama güzel zamanları suda dans ederek kutlamayı seviyorum. Tüm desteğiniz ve sevginiz için çok mutluyum ve minnettarım" mesajını yazdı.

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Hayek'in, Lana Del Rey'in "Radio" adlı şarkısı eşliğinde yayınladığı görüntüleri birkaç saat içinde bir milyonun üzerinde beğeni aldı.

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