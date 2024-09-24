Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

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Ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

‘Kuruşun Yarası’ ‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Ihlamurlar Altında’, ‘Hatırla Sevgili’ gibi unutulmaz dizilere hafızalara kazınan ünlü yönetmen ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti. Giritlioğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda veda töreni düzenlendi.

Pek çok başarılı yapımda yer alan ünlü yönetmen ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, uzun bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Giritlioğlu, kansere 66 yaşında yenik düşerek yaşamını yitirdi.

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VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Dün, hayatını kaybeden Tomris Giritlioğlu için Torunlar Center'daki İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde veda töreni düzenlendi.

Ünlü yönetmen ve yapımcı Tomris Giritlioğlu'nun veda törenine ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Törende gözyaşları sel oldu.

Tomris Giritlioğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra memleketi Hatay'a gönderilecek.

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TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğan Tomris Giritlioğlu, Hataylı bir ailenin çocuğu. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitim hayatına TED Ankara Koleji'ne devam eden Giritlioğlu, Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı.

Üniversite öğrencisi iken sinema yönetmeni olmaya karar veren Tomris Giritlioğlu, Üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'de çevirmen olarak çalışmaya başladı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Ilgaz dünyaya geldi.

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TRT'de bir süre Çocuk Programları ile Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptıktan sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü'ne geçti. "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki belgesel film çekti. 1988'de TRT'nin Drama Bölümü'ne geçti ve 1989'da ilk filmi Kantodan Tangoya’yı çekti.

İlk uzun metrajlı filmi Suyun Öte Yanı'nı 1991'de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Yönetmen Ödülü'ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü. 1994'te Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru adlı öyküsünü aynı adla sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu'nun Yarım Kalan Yürüyüş romanından uyarladığı 80. Adım (1995), 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

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