Ünlü yönetmene son veda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü yönetmene son veda

Ünlü Sovyet yapımı “Rustam ve Sukhrob” filmi de dahil olmak üzere yüzlerce uzun metrajlı film ve belgesel çeken Tacik yönetmen Zaur Dakhte toprağa verildi.

Tacikistan'ın ünlü yönetmeni ve fotoğrafçısı Zaur Dakhte için 16 Ağustos'ta Duşanbe'de toprağa verildi.15 Ağustos'ta Varzob bölgesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yönetmenin otomobili Duşanbe-Çanak yolunun 33'üncü kilometresinde kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu arabayı kendi kullanan Dakhte, hayatla bağdaşmayacak şekilde başından yaralandı. Araçtaki diğer yolcular ise kurtuldu. Zaur Dakhte 88. yaş gününe yalnızca üç gün kala hayata veda etti.

Dakhte, "Tacikistan tarihinin film ve fotoğraf tarihçisi" olarak da anılıyordu.

Tajikfilm film stüdyosunun en iyi eserlerinden biri olarak kabul edilen Man Changes Skin'in de yönetmenliğini yapan Dakhte sadece eski Sovyetler Birliği'nde değil, dünya çapında da üne sahip oldu.

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