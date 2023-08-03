Ünlü Youtuber seyahat sitesi açtı

İçerik yayıncısı Selen Özyurt, yolluk.com sitesinde ve kendi adıyla açtığı YouTube kanalında seyahat ettiği yerleri, deneyimleri, lezzetleri ve yaşadığı anları; farklı konseptlerde yayınlıyor. Yeni yerleri keşfetmek istiyor ama öncesinde fikrim olsun diyorsanız Selen Özyurt size gezdiği yerleri farklı anlatımıyla detaylı ve eğlenceli şekilde anlatıyor.

Özyurt, yolluk.com sitesinde seyahat ettiği ülkelerde yaşadıklarını ve tavsiyelerini okuyucuyu sıkmayacak, samimi ve farklı bir dille kaleme alıyor. İşte Türkiye’yi ve dünyayı gezen Selen Özyurt’un sitesinde yer alan bazı içerik başlıkları:

- Dikkat romantizm var: Paris’teyiz

- Karış Karış Tokyo’yu anlattım

- Dünyanın En Büyük Çin Mahallesi

- Türkiye’nin En Lüks Karavanı

- Bir Küçük Tatil Meselesi: Bozcaada

Bunun gibi birçok gezi yazısı yayımlayan Selen Özyurt, YouTube kanalında da seyahat tecrübelerini çektiği videolarla destekleyip zenginleştiriyor.

Özyurt, seyahat içeriklerinin yanı sıra, “Barbie vs Kenan olarak bir gün”, “Evde ıslak hamburger yaptık”, “Puanı en düşük ve en ucuz otellerde kaldık” gibi özgün ve eğlenceli içerikleriyle de ilgi çekiyor.