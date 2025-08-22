Ünlü YouTuber Türkiye'den gidiyor. 7 yıl sonra çok karar

Yedi yıl önce Türkiye'ye öğrenci değişim programı ile Japonyo'dan gelen YouTuber Yoshi Enomoto’nun oturum izni kabul edilmedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yoshi, oturum izninin kabul edilmediğini ifade ederken Türkiye'ye aşık olduğunu belirtti.

Değişim öğrencisi olarak geldiği Türkiye’ye yerleşen ve YouTube’daki içerikleriyle geniş kitlelere ulaşan Yoshi Enomoto, yaptığı oturum izni başvurusu sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

2015 yılında 6 aylık değişim programı kapsamında ODTÜ’de öğrenim gören Enomoto, bu süreçte Türkiye’ye olan sevgisiyle burada daha uzun süre kalmaya karar verdi. Ardından yüksek lisans için İstanbul’a taşındı ve ülkeye yerleşti.

2018'den bu yana Türkiye’de yaşayan Yoshi, oturum izni için yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu.

Süresiz ikamet başvurusu yapmasına yalnızca 1 yıl kalmışken red yanıtı almasının, 7 yıllık emeğini boşa çıkardığını belirten Yoshi Enomoto, Türkiye’de kalabilmek için farklı yollar deneyeceğini de ifade etti.

Yaşadığı durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ifade eden Yoshi, şunları söyledi:

"7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.

8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta."