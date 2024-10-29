Ünlü Youtuber’ın babası firari FETÖ’cü çıktı! 1 yıl önce Marmaris’te tatil yapmış

Youtube’da 1 milyon abonesi olan Youtuber’ın babası 15 Temmuz darbe girşiminde 'mahrem imam' itirafında bulunan ve Türkiye'den firar eden Mavi kategoride araması bulunana FETÖ'cü Mahmut Akpınar çıktı.

Firari FETÖ’cü Akpınar’ın kızının yanında videolarda yer aldığı görüldü. Türkiye’den yurt dışına kaçan terör firarilerinin konforlu bir yaşadıkları dikkat çekmeye devam ediyor.

FETÖ'nün mahrem imamlarından Mahmut Akpınar’ın kızı YouTube’da bir milyon abonesi olan Emine Zeliha Akpınar, çektiği videoda babası firari Mahmut Akpınar’da görüldü.

Kadınlar üzerindeki baskı ve muhafazakar yapısı ile bilinen terör örgütü FETÖ'nün mensubunun kızının özgür yaşam tarzı ise dikkat çekti.

KIZI MARMARİS’TE TATİL YAPMIŞ

Firari FETÖ’cünün kızı Zeliha Akpınar’ın 154 bin takipçisi bulunan Instagram’da Ağustos 2023’te Marmaris’te tatil yaptığı görüldü.

Mahmut Akpınar, aktif olarak FETÖ'nün yurt dışındaki yayın organlarından düzenli olarak yazı yazmaya devam ediyor. Son olarak firari FETÖ’cü Akpınar, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in ölümünün ardından yazı kaleme almış.