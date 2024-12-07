Ünlü zincir market hileli gıdayı indirimli satıyor. Sakın almayın

Düzenleme: Kaynak: Özgür Kocaeli
Ünlü zincir market hileli gıdayı indirimli satıyor. Sakın almayın

Adı bakanlığın açıkladığı tağşiş listesine giren Gürsüt peynirleri ünlü zincir markette bu hafta indirimli satışa sunuldu. Firmanın hileli gıdalar listesine girmesine sebep olan ve yağ oranı düşük olan tulum peyniri Çağrı Market’te haftanın indirimli ürünleri arasında yer aldı.

Ünlü bir zincir market, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıdalar listesinde yer alan Gürsüt peynirlerini bu hafta indirimli olarak satışa sundu. Bakanlık, Gürsüt’ün olgunlaştırılmış tam yağlı tulum peynirinin yağ oranının düşük olduğunu tespit ederek, firmayı tağşiş listesine almıştı. Bu durum, firmanın ürünlerinin kalite standartlarını karşılamadığı anlamına geliyordu.

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Öte yandan, Gürsüt’ün adı geçen listede yer almasının ardından, Antalya ve İzmir’de çökelek üretimi yapan Gürler Group da benzer bir sorunla karşılaştı. ‘Çökelekçi Muzaffer’ olarak bilinen Muzaffer Gürler ve kardeşlerinin şirketi, geçen ay tağşiş listesine dahil olduktan sonra konkordato başvurusunda bulundu.

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Bununla birlikte, Gürsüt’ün düşük yağ oranına sahip tulum peyniri, Çağrı Market gibi büyük market zincirlerinde bu hafta indirime giren ürünler arasında yer aldı. Bu durum, piyasada kalite konusunda tartışmaları da beraberinde getirirken, tüketiciler ürünlerin güvenliği ve içerikleri konusunda daha dikkatli olmaya başladı.

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