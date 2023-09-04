Ünlüler Filenin Sultanları'nın ülkeye tarifeli uçakla dönmesine isyan etti

Nurgül Yeşilçay ve Demet Akalın, Filenin Sultanları'nın Türkiye'ye tarifeli uçakla dönmelerine tepki gösterdi.

Ünlüler Filenin Sultanları'nın ülkeye tarifeli uçakla dönmesine isyan etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli voleybolcuların ülkeye özel uçak yerine tarifeli uçakla dönmeleri Demet Akalın ve Nurgül Yeşilçay'ı sinirlendirdi.

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YEŞİLÇAY: OLİMPİYATLARA OTOBÜSLE GİTSİNLER

Instagram hesabından yayınladığı videoda tepki gösteren Yeşilçay, "Filenin Sultanları ülkeye dönmüş ama ekonomi ile dönmüş. Günlerdir ülkesi için yarışan, ülkesi için yorulan kızlarımız ayaklarını uzata uzata, dinlene dinlene, geniş geniş gelememiş. Yazık... Olimpiyatlara da otobüsle gitsinler bence" dedi.

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AKALIN: NE OLURDU ÖZEL UÇAKLA GELSELERDİ

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın da X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir kompleks değil! Ne olurdu özel uçakla gelselerdi o kadar yorgunluğa! Keşke uçağım olsaydı" ifadelerini kullandı.

"ONUN İŞİ Mİ?"

Demet Akalın'a bir takipçisi "Acun'u arasalardı yollardı uçağını." yorumunu yapınca ünlü şarkıcı, "Onun işi mi?" yanıtını verdi.

Sosyal medyada Akalın'ın paylaşımına destek veren çok isim oldu.

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