Ünlüler sandığı koştu. Nilperi Şahinkaya zor anlar yaşadı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Boz, "Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah. Oy pusulası biraz uzundu o biraz tabi zaman alıyor" dedi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, yerel seçimler için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna geldi. Boz, bir sür kuyrukta bekledikten sonra oyunu 1246 Nolu sandıkta kullandı. Seçimle alakalı konuşan Boz, “Hayırlı olsun ülkemiz için, yerel seçimlerimizde en güzeli olsun inşallah. Oy pusulası biraz uzundu o biraz tabi zaman alıyor ama bugün çok beklemedik. Toplamda yarım saat falan bekledim. O kadar da bekleyeceğiz. Vatani görevimiz” dedi.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Yeşilçam’ın ünlü oyunlarından Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Beykoz’da kullandı.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu kullanmak üzere Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi. Oy kullanacağı sınıfa giren Bubikoğlu, ‘1290’ numaralı sandıkta oyunu kullandı. ‘Hayırlı olsun’ diyerek zarfı sandığa atan Bubikoğlu, oy kullanma işleminin ardından okuldan ayrıldı.

SEZEN AKSU

Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’nda kullandı.

Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere saat 13.45’te Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi. Oy kullanacağı sınıfa girerek sandık görevlileriyle selamlaşan Sezen Aksu, 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Aksu, ardından okuldan ayrıldı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyuncu Berrak Tüzünataç oyunu kullandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda oyuncu Berrak Tüzünataç Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oyunu kullandı.

TÜLİN ORAL

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral, oyunu Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Tülin Oral oyunu kullanmak için Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Bir süre kuyrukta bekleyen Oral, oyunu 1283 nolu sandıkta kullanıp okuldan ayrıldı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sunucu Saba Tümer oyunu kullandı. Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde İstanbul’da saat 08.00 itibarıyla oy kullanımı başladı. Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanan Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı. Şahinkaya'nın sandıkta yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Ünlü sunucu Saba Tümer ise oyunu kullandıktan sonra çekime gideceğini söyleyerek okuldan ayrıldı.

HÜLYA AVŞAR

Ünlü sanatçı Hülya Avşar oyunu Sarıyer'de kullandı. Avşar oy kullanma işleminin ardından Beşiktaş tezahüratı yapan gruba eşlik ederek okuldan ayrıldı.

İstanbul'da oy verme işlemi sürerken, ünlü sanatçı Hülya Avşar, oyunu kullanmak için Sarıyer'deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi.

Oyunu kullanmak için sıra bekleyen Avşar, hayranları ile sohbet etti. Ünlü sanatçı, bir süre bekledikten sonra 1046 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Avşar ardından Beşiktaş tezahüratı atan gruba eşlik ederek okuldan ayrıldı.